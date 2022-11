Lovili ilegalne prebežnike: kar 442 so jih prijeli le na območju PU Koper

Minuli konec tedna so imeli policisti veliko dela z lovljenjem nezakonitih migrantov. Z več policijskih uprav so namreč poročali o številnih ilegalnih prebežnikih, ki so jih zalotili pri prečkanju meje. Prijeli so tudi nekaj tihotapcev. Največ so jih minuli konec tedna, kot je to običajno, prijeli na območju PU Koper, in sicer od petka od 6. ure do včeraj do 6. ure 442. »V petek so obravnavali 233 oseb, v soboto 102, v nedeljo pa 107 oseb,« je sporočil Jure Grilc s PU Koper.

Ob prehodu meje jih je skrival v prirejenem prostoru. FOTO: Tadej Regent

Na območju PP Brežice so izsledili in prijeli 30 državljanov Indije, 27 državljanov Pakistana, 26 državljanov Burundija, 23 državljanov Rusije, 17 državljanov Afganistana, sedem državljanov Konga, dva državljana Bangladeša, dva državljana Kosova in državljana Gambije. Na območju PP Krško so zalotili devet državljanov Rusije in na območju Metlike še enega Rusa. »Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni,« pojasnjuje Alenka Drenik, tiskovna predstavnica PU Novo mesto.

Na mejni prehod Metlika je v petek pripeljal voznik osebnega avtomobila citroën C8 z bosanskimi registrskimi tablicami. »Policisti so opravili mejno kontrolo in v prirejenem prostoru odkrili dva državljana Iraka, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo,« je pojasnila Drenikova. Vozniku in potniku, ki sta tujcema pomagala pri poskusu izmika, so odvzeli prostost in ju pridržali ter jima zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, ta bo odločil o njuni nadaljnji usodi.

Vojaki prijeli Kubance

V petek ob 11.30 so policisti PP Šmarje pri Jelšah pri kontroli prometa v kraju Imeno ustavili ruskega voznika osebnega vozila, ki je imel v avtu dva rojaka, ki sta ilegalno vstopila v Slovenijo na območju PU Novo mesto. Tujca sta zaprosila za azil in bila nastanjena v azilni dom. Zoper voznika so uvedli postopek o prekršku, sporočajo s PU Celje. V petek nekaj pred 22. uro so pripadniki Slovenske vojske v Trličnem, na območju Rogatca, ustavili šest državljanov Kube, ki so ilegalno vstopili v Slovenijo. Postopek so prevzeli policisti, kjer so tujci zaprosili za mednarodno zaščito in bili nastanjeni v azilni dom.

442 so jih prijeli le na območju PU Koper.

V nedeljo nekaj pred 17. uro so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Celje v Šentrupertu pri Braslovčah pri kontroli prometa ustavili voznika osebnega vozila, ki je v vozilu prevažal dva državljana Maroka. Ugotovili so, da sta tujca prišla v Slovenijo iz Madžarske. Zaprosila sta za mednarodno zaščito in bila nastanjena v azilni dom.