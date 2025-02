Kaj sta počela romska zet in tast Dragan Šarkezi in Marjan Brajdič tiste julijske noči pred dvema letoma, ko so ju v renault laguni ustavili policisti? »S tastom sva šla na lov na divje živali. In to je vse,« je v svoj zagovor povedal Šarkezi. Brajdič je celo preciziral, kakšno divjad sta se namenila loviti ponoči. Znamenito romsko kulinarično specialiteto ježe namreč, »ki so jih policisti tudi našli v avtu«. Morda sta res lovila tudi ježe, toda sledi na predmetih, ki so jih našli v avtu, ter njun DNK na sakralnih objektih so ju razkrinkale, da sta v enem samem julijskem tednu leta 2023 vlomi...