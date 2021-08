Lovec naložil truplo srne

Včeraj ob 20.57 je na regionalni cesti Ribnica–Kočevje v občini Ribnica osebno vozilo zbilo srno, v katero je nato naletelo tudi nasproti vozeče osebno vozilo.



Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, na enem vozilu odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in pomagali delavcem avto vleke pri nalaganju vozila.



Za truplo srne je poskrbel pristojni lovske družine.



Poškodovanih ljudi v nesreči ni bilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

