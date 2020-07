Lovec med neurjem padel več kot dva metra globoko, utrpel je hude poškodbe

V sredo malo po 19. uri sta lovca, stara 79 in 68 let, v lovišču LD Jurovski dol na območju Malne izvajala lov na srnjad. Nahajala sta se na lovski preži, na višini okoli 2,3 metra od tal. Zaradi neurja je prišlo do nenadnega sunkovitega vetra, ki je lovsko prežo prevrnil. Dodatno so k temu pripomogli strohneli stebri lovske preže, poroča PU Maribor.



Ob padcu se je starejši lovec huje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju.



Policisti in kriminalisti dogodek še preiskujejo. Ko bodo kriminalistično preiskavo zaključili, bodo pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu posredovali ugotovitve v skladu z določili zakona o kazenskem postopku.