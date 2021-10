Lovec je ustrelil Luckyja

Iztoka Hunjadija iz Krapja, ki mu je okrožni državni tožilec Matej Kučan očital kaznivo dejanje mučenja živali, ker da je surovo ravnal z živaljo in mučeno trajno pohabil, je doletela ustrezna sankcija. Zaradi svojega nehumanega početja bo moral namreč seči v žep. Obdolžencu je tožilstvo očitalo, »da je 23. aprila okrog 15.20 v bližini gozda zunaj naselja Krapje pri Ljutomeru z neznanim strelnim orožjem manjšega kalibra ustrelil psa pasme labradorec z imenom Lucky, last Iztoka Rudolfa, v posledici česar je pes utrpel hudo destrukcijo mehkih tkiv v vratnem delu in bil od poškodbe naprej paraliziran, tik pred evtanazijo pa tudi s popuščanjem vseh notranjih organov, zaradi nastalih poškodb pa bil dne 28. maja evtanaziran«. Grozila mu je zaporna kazen do enega leta oziroma denarna kazen.

Denar ali 35 dni zapora

Sodišče v Ljutomeru ga je obsodilo na denarno kazen. FOTO: Oste Bakal

Sodnik okrajnega sodišča v Ljutomeruje po zaslišanju prič in izvedenca veterinarske stroke Hunjadija spoznal za krivega in mu izrekel denarno kazen v znesku 70 dnevnih zaslužkov, kar pri njegovem osebnem dohodku (zaposlen je v Slovenski vojski in je, mimogrede, nosilec medalje v službi miru, op. p.) znese 1750 evrov, kar je dolžan plačati v roku treh mesecev od pravnomočnosti sodbe, v primeru neizterljivosti pa se bo izvršila tako, da se bo za vsaka začeta dva dnevna zneska denarne kazni določil en dan zapora, pri čemer pa zapor ne sme biti daljši od šestih mesecev. V primeru Hunjadija bi to znašalo 35 dni zapora. Sodba je postala pravnomočna, kajti senat Višjega sodišča v Mariboru je zavrnil pritožbo zagovornika, odvetnikaiz Murske Sobote, in v celoti potrdil prvostopenjsko sodbo. Zagovornik je predlagal, da pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo spremeni in obdolženca oprosti obtožbe, podrejeno pa, da sodbo sodišča prve stopnje razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Pes je utrpel hudo destrukcijo mehkih tkiv v vratnem delu in bil od poškodbe naprej paraliziran, nato evtanaziran.

Obtoženec mora poleg nagrade svojega odvetnika v obeh primerih plačati tudi sodne stroške postopka. Ob tem je dolžan oškodovancu na račun materialne škode povrniti znesek 710 evrov, s presežkom priglašenega premoženjskopravnega zahtevka pa je bil oškodovanec napoten na pot pravde. Poleg tega se menda Upravna enota Ljutomer zanima za njegovo orožje, posedoval naj bi ga štiri kose. Obtoženi je namreč lovec, a menda je član Lovske zveze Slovenije in ne kakšne lokalne lovske družine.