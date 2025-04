Lovci opazili kolesarja, ki se ni mogel sam rešiti: na pomoč tudi policija

V nedeljo ob 20. uri je lovec Lovske družine Rižana v strmem pobočju pri Gabrovici opazil kolesarja, ki se sam ni mogel rešiti. Lovci so obvestili policijo, sami pa takoj sprožili reševalno akcijo. Dva lovca in starešina so ga skupaj s policisti rešili preko skalovja in grmičevja (s pomočjo človeške verige), prav tako so povlekli tudi njegovo kolo in prtljago. Z območja se sam ne bi mogel rešiti. Lovci so pomagali svetiti z lučmi, uporabili so tudi termovizijo.

51-letni državljan Italije iz okolice Trenta ni poškodovan. Na kraju so mu takoj nudili nekaj hrane in vodo. Povedal je, da se je poskušal po najkrajši možni poti spustiti do morja, vendar je obstal na neprehodnem terenu. »Vsa pohvala in zahvala gre lovcem, ki so takoj sprožili reševalno akcijo in tako Italijana (skupaj s policisti) uspeli pravočasno rešiti,« so sporočili s koprske policijske uprave.