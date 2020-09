Lov za roparjema, policija prosi za pomoč

Policisti OKC PU Nova Gorica so bili v ponedeljek malo pred 17. uro obveščeni o ropu bančne poslovalnice v naselju Dobrovo v Goriških Brdih. Takoj po prejemu prijave so policisti in kriminalisti z območja Policijske uprave Nova Gorica izvedli aktivnosti za izsleditev neznanih storilcev navedenega kaznivega dejanja ropa, tako na kraju kot tudi v širši okolici. Storilca doslej še niso izsledili.



Po prvih podatkih sta dva zamaskirana storilca iz omenjene poslovalnice ukradla večjo vsoto gotovine in se kasneje s kraja z vozilom odpeljala neznano kam. V času ropa je eden od storilcev uporabil nevaren predmet. Med ropom nobeden od uslužbencev bančne poslovalnice ni bil telesno poškodovan.



Kljub intenzivnemu operativnemu delu in zbiranju obvestil novogoriških kriminalistov in policistov do tega trenutka neznana roparja še nista bila izsledena, o varnostnem dogodku smo obvestili tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici).



V zvezi z omenjeno preiskavo ropa policija zaproša vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije o dogodku, da jih nemudoma sporočijo na znano interventno številko policije 113 ali pa pokličejo na anonimni

telefon 080 1200 oz. najbližjo policijsko postajo.