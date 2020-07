V nedeljo okoli 23.30 so policisti v Kamniku zalotili 40-letnika, ki je poskušal vlomiti v gostinski lokal. Ugotovili so, da je poskušal vlomiti še v drug bližnji gostinski lokal, vendar mu ni uspelo vstopiti v objekt.



Moškega, ki je bil v preteklosti že obravnavan zaradi kaznivih dejanj, so pridržali, nadaljujejo pa zbiranje obvestil, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.