Lokal demolirali in se v njem podelali otroci!?

Poročali, smo, da so se pred dnevi vandali spravili na Bowling Center Senovo – Senica. Notranjost lokala so demolirali, celo urinirali in se podelali na eno ob biljardnih miz. Po objavi posnetka dogodka, pa so se v javnost pojavile informacije, da naj bi bili za uničenje lokala krivi otroci, celo mlajši od 13 let.

Policija skopa s pojasnili, a storilce intenzivno išče

PU Novo mesto smo zato vprašali, ali to drži. Alenka Drenik, tamkajšnja tiskovna predstavnica, je bila s s pojasnili skopa. »15. 5. v večernih urah smo bili obveščeni o poškodovanju objekta na Senovem. Po prvih ugotovitvah so storilci vlomili v objekt, povsem poškodovali notranjost in z razdejanjem povzročili večjo premoženjsko škodo.«

Preverili smo namige, da naj bi bili vandali, ki so se spravili na Bowling Center Senovo – Senica, mladoletni. FOTO: Facebook

Kot je dodala, so novomeški kriminalisti zavarovali najdene sledi in nadaljujejo intenzivno preiskavo in izvajajo aktivnosti za izsleditev storilcev.

In kdo naj bi bil med osumljenimi? Tudi glede tega je bila Drenikova zelo redkobesedna: »Podrobnosti v tem trenutku ne moremo pojasnjevati, saj bi s tem lahko škodili nadaljnjim postopkom.«