Logaška učiteljica Monia zavrnila očitke o preprodaji drog, soobtoženi presenetil s priznanjem

Na mariborskem sodišču so danes izvedli še dva predobravnavna naroka zoper obtožene v kriminalni združbi, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Potem ko so trije priznanje krivde zavrnili že prejšnji teden, je danes to storila še logaška učiteljica Monia Žuran, s priznanjem pa je sodišče in tožilca presenetil Benjamin Slemenjak.

Glede na to, da je Žuranova ena od šestih, ki so v priporu, je v združbi imela očitno eno pomembnejših vlog. Specializirani državni tožilec Izidor Rojs ji je med drugim pripisal sodelovanje pri preprodaji droge na območju Ptuja, Ljubljane in Maribora, vpletena naj bi bila tudi v pridelavo konoplje, ki so jo našli med hišno preiskavo v eni od hiš na območju Vrhnike.

Obtožena je na predobravnavnem naroku v celoti zavrnila obtožbe, njena zagovornica Lea Krstić pa je še pred tem skušala preprečiti izvedbo naroka. Kot je utemeljila svojo zahtevo, zanj niso izpolnjeni pogoji, saj da že skoraj mesec dni od sodišča neuspešno skuša pridobiti pisne predloge policije za izvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov. Ti bi po njenem mnenju morali biti v sodnem spisu, ker jih tam ni, je spis nepopoln, obrambi pa onemogoča podajo zahteve za izločitev dokazov, je prepričana.

Zagovornica je zahtevo za preložitev predobravnavnega naroka dodatno utemeljila še z navedbo, da ji ni bil omogočen vpogled v tožilski spis, kar je od SDT zahtevala že maja, a so jo po njenem prepričanju zavrnili neutemeljeno. Sodišče je zato pozvala, da posreduje pri tožilstvu, narok pa preloži za nedoločen čas.

Tako sodnico kot tožilca presenetil Slemenjak

Tožilec Rojs se z njenim predlogom ni strinjal ter med drugim povedal, da sta zunajrazpravna senata ptujskega, pozneje pa tudi mariborskega sodišča, vsakič posebej preverila in potrdila zakonitost uvedbe in podaljšanja izvajanja prikritih ukrepov. Sodnica Helena Melliwa je tožilcu pritrdila in predlog za preložitev naroka zavrnila.

Zaradi omenjene odločitve je odvetnica Krstićeva podala zahtevo za njeno izločitev in ji očitala grobo kršitev pravice do obrambe, a je sodnica tudi ta predlog zavrgla. Po prebrani obtožnici tožilec ni predstavil predlagane kazenske sankcije v primeru priznanja, ker obtožena očitkov ni priznala, pa je obramba le še podala predlog za izločitev nekaterih dokazov in seznam prič, ki jih želi zaslišati na glavni obravnavi.

Je pa tako sodnico kot tožilca presenetil Benjamin Slemenjak. Njegov zagovornik Željko Leljak je najprej na hodniku tožilca, tik pred narokom pa tudi sodnico, seznanil z razmišljanjem obtoženega, da bo priznal. Tožilec zato obtožnice ni predstavil, je pa dejal, da zaradi velike količine najdenih sadik konoplje pri njem, šlo naj bi za kar 34 kilogramov, mora predlagati zaporno kazen, ki pa jo obtoženi lahko odsluži z družbenokoristnim delom.

Slemenjak je dejanje priznal v celoti in ga obžaloval, sodnica pa ga je opozorila, da mora še preveriti, ali dokazi v spisu priznanje podpirajo, zato je nadaljevanje naroka razpisala za četrtek ob 13. uri. Še pred tem v četrtek na sodišču pričakujejo starega znanca sodnih organov Kristjana Kamenika, ki naj bi bil prav tako del obravnavane kriminalne združbe.

Sodišče bo predobravnavne naroke za preostale obtožene skušalo izpeljati v naslednjih tednih. Tujega državljana Mariana Hako so za zdaj zaradi nedosegljivosti pravosodnim organom izločili iz postopka, med 18 obtoženimi pa so še Bojan Vajda, Boštjan Paveo, Marko Blagojevič, Ante Orlić, Peter Kocjan, Fadil Brojaj, Zdravko Skrbič, Franc Žlaus, Jure Ramšak, Matej Huskić, Marko Hojnik, Mitja Babosek, Tadej Žižek in Andreja Hiržin. Ob Monii Žuran so v priporu še Kamenik, Paveo, Vajda, Blagojević in Orlić, preostali se branijo s prostosti.