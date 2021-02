Lobanja otroka v krušni peči

Si predstavljate, da v stanovanju, ki ste ga kupili, podrete staro in neuporabno peč, v njej pa najdete lobanjo? Pravo človeško lobanjo. To se je v soboto zgodilo v dolenjski prestolnici. Seveda je lastnik takoj poklical policijo, zadevo pa so nemudoma v roke vzeli kriminalisti in forenziki.



Več ur so preiskovali kraj najdbe in zavarovali sledi, zdaj pa sta pred njimi zahtevna kriminalistična in forenzična preiskava. Najdba odpira številna vprašanja, na katera pa vsaj za zdaj še ni odgovorov. Po prvih informacijah gre za lobanjo mlajše osebe. Je mogoče, da je bila skrita v peči več desetletij?

Več v ponedeljkovi tiskani izdaji Slovenskih novic.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: