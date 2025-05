Ljudje zgroženi! Vozniki obračali kar na reševalnem pasu: Vsi s takšnim dejanjem so potencialni morilci

Na spletu je Zavod Reševalni pas objavil fotografijo, ki je mnoge šokirala – na dolenjski avtocesti so vozniki med popolno zaporo kolone obračali vozila in vozili v napačno smer po reševalnem pasu, namenjenem nujnim službam.

Dogodek je sprožil plaz ogorčenja in pozivov k doslednemu kaznovanju. Čeprav posnetka zaradi varovanja osebnih podatkov niso objavili v celoti, so jasno povedali, da je takšno početje nesprejemljivo.

Policijska uprava Novo mesto »Nekaj pred 13. uri smo bili obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh vozil na avtocesti iz smeri Obrežja proti Čatežu ob Savi,« so sporočili s PU Novo mesto. Ugotovili so, da je za nesrečo odgovoren 47-letni voznik tovornega vozila hrvaških registrskih oznak, ki ni vozil po sredini prometnega pasu, zato je trčil v tovorno vozilo upravljavca ceste, ki ga je vozil 44-letni voznik. »Tovorno vozilo 44-letnika je odbilo še v drugo tovorno vozilo upravljavca ceste, ki ga je vozil 26-letni voznik, z njim pa je bil še 40-letni potnik,« so dodali in sporočili, da so vsi udeleženci nesreče zaradi lažjih poškodb potrebovali zdravniško pomoč. Povzročitelja so oglobili.

»To so nevarna, neumna dejanja!«

Strokovnjaki in javnost so enotni: takšna dejanja niso le prometni prekršek, temveč potencialna grožnja za življenja vseh na cesti – tako udeležencev v prometu kot reševalcev.

»To so, milo rečeno, neumna dejanja, ki bi jih morali sankcionirati z odvzemom vozniškega dovoljenja,« se glasi eden izmed komentarjev bralcev. Drugi dodaja: »To bi morali objaviti na televiziji, skupaj z obrazložitvijo voznika, kaj mu je rojilo po glavi. Takemu takoj propade izpit za vse kategorije!«

Izsledili in oglobili vseh šest kršiteljev Zaradi posredovanja interventnih služb in odstranjevanja posledic nesreče je bila avtocesta iz smeri Obrežja proti Čatežu ob Savi zaprta do 15.30. »Večina voznikov je vzpostavila reševalni pas, posamezniki pa so ravnali povsem neodgovorno in nevarno, vozili so vzvratno v smeri proti Obrežju, en voznik pa je obrnil vozilo in vozil v nasprotni smeri,« so sporočili. Na Obrežju so policisti vseh šest kršiteljev izsledili in jim izrekli globo. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da je na vozišču avtoceste in hitre ceste prepovedano obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev ali parkiranje. Voznik se za prekršek kaznuje z globo 300 evrov.

Mnogi so pohvalili Zavod reševalni pas za svojo vlogo v ozaveščanju, drugi so jih medtem pozvali, naj ne ščitijo identitete tistih, ki z objestnimi dejanji ogrožajo življenja. »Začnite kampanjo proti zaščiti takšnih kretenov. Vsi s takšnim dejanjem so potencialni morilci!«

»Jaz sem zgrožen, koliko motoristov izkorišča reševalni pas,« je opozoril nekdo.

Kazni bodo višje – a bodo tudi učinkovite?

Državni zbor je, kot smo poročali, nedavno sprejel novelo zakona o pravilih cestnega prometa, ki uvaja višje kazni za neupoštevanje pravil v zvezi z reševalnim pasom. Poslej bo globa za vožnjo ali ustavljanje na reševalnem pasu znašala 500 evrov, skupaj s tremi kazenskimi točkami. Doslej je bila ta globa bistveno nižja – zgolj 200 evrov.

Reševalni pas ni namenjen obračanju. FOTO: Bralec Branko

Državni sekretar Andrej Rajh je ob sprejetju poudaril, da so jih k ukrepanju spodbudila prav tovrstna dejanja – neodgovorna, objestna in nevarna. Ministrstvo za infrastrukturo je pri pripravi sprememb tesno sodelovalo tudi z Zavodom Reševalni pas, ki že dolgo opozarja na vedno pogostejše kršitve in ignoranco do pomena varnega in vzpostavljenega reševalnega pasu. Več o tem lahko preberete tukaj.