Ljudje, pazite se prevarantov: oškodovanci izgubili od 17 do 98 tisoč evrov

Na območju PU Koper in PU Nova Gorica so v letu 2020 dobili več prijav ljudi, ki so prek različnih platform za finančno trgovanje vlagali svoj denar, pa so bili pri tem oškodovani.

Obljuba hitrega zaslužka Od konca aprila do danes sta koprska in novogoriška uprava skupaj prejeli šest prijav, pri katerih so bili prijavitelji oškodovani od 17.000 evrov do 98.000 evrov. Skupna značilnost vsem naznanjenim goljufijam je bila obljuba hitrega zaslužka.



Oškodovanci so v večini primerov prišli v kontakt s t. i. agenti prek interneta. Ti zastopniki družb, za katere oškodovani vlagatelji sploh niso vedeli, kdo dejansko so, so se predstavljali kot borzni posredniki, ki že vrsto let delujejo na področju investicijskih vlaganj in pri tem sodelujejo s svetovno priznanimi borznimi hišami. Na ta način so pridobili njihovo zaupanje, da so jim nakazovali sredstva. Denar so nakazovali večinoma na tuje bančne račune, s teh računov pa so storilci z nadaljnjimi finančnimi transakcijami prek različnih tujih bančnih računov poskušali denarju zakriti izvor oz. zakriti sled pridobljenemu premoženju.

Platforme na prvi pogled povsem resnične in z veliko podatki Ugotovljeno je bilo, da so spletne strani, na katerih so prijavitelji trgovali, zelo dobro izdelane. Gibanje vrednosti delnic, indeksov, kriptovalut, obveznic in surovin je na teh platformah resnično takšno, da daje oškodovancem občutek resničnega vlaganja in trgovanja. V večini primerov oškodovanci prepoznajo goljufijo, ko želijo vloženi denar v celoti pobrati s trgovalnih platform.



Pri PU Koper opozarjajo, naj bodo ljudje pri investicijskem vlaganju previdni in naj ne nasedajo obljubam o visokih zaslužkih.