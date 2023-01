Že letošnja prva obilnejša snežna pošiljka je pokazala, da gore pozimi še bolj pokažejo zobe kot poleti. Snežne razmere so namreč veliko bolj zahtevne in nepredvidljive, in to so minuli konec tedna občutili tako trije planinci, ki so se za las izognili tragediji, kot tudi gorski reševalci, ki so se skozi snežne viharje prebijali do njih. Najprej se je zgodilo na Koroškem, na severni strani Uršlje gore, 1699 metrov visokega najvzhodnejšega vrha Karavank, kjer je plaz v soboto zjutraj zajel turnega smučarja in ga odložil šele 400 metrov nižje. Še bolj dramatično pa je bilo dogajanje na drugem k...