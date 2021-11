Ljubosumna Julijana je prišla na dvorišče in jo napadla z nožem

Pred več kot enim letom je bila v takem zdravstvenem stanju, da se na sodišču ne bi mogla izreči o svoji krivdi. Včeraj pa je enostavno ni bilo, saj njena udeležba, ker je že ugovarjala obtožnici, niti ni bila obvezna. A vseeno je novogoriški okrožni sodnik Igor Majnik po posvetu s strankami sklenil, naj konec oktobra 49-letna Julijana Bric stopi pred njega in jasno pove, ali krivdo po obtožbi priznava ali ne.



Po besedah sodnika bi sicer lahko sodišče že včeraj štelo, da krivde ne priznava, a ker gre za očitek o storitvi enega najhujših kaznivih dejanj, poskusa umora, bi ji rad dal možnost, da sama pove, kaj si misli glede obtožbe. »To bo storila, ko ji bo zagovornik še enkrat nalil čistega vina in jo seznanil, kakšne so možnosti, še preden preidemo na sojenje,« je razložil Majnik.





Zagovornik obtožene Silvester Polanc Foto: Igor Mali

Posredoval je pes

Sojenje vsekakor ne bo preprosto, saj je zagovornik Bričeveže v ugovoru zoper obtožbo predlagal precej novih dokazov. Pojasni, da predvsem glede razčiščevanja materialnega stanja, »za katere menimo, da bodo samo dejanje oziroma okoliščine pojasnjene v nekoliko drugačni luči, kot so bile predstavljene s strani prič«.



Zgodba se je začela na zadnji avgustovski dan pred tremi leti pred eno od hiš v Ozeljanu pri Novi Gorici. V jutranjih urah naj bi Bričeva zamaskirana prišla na dvorišče hiše takrat 38-letne N. M., to je slednjo, ki se je ravno odpravljala v službo, precej prestrašilo. Menda je obtožena takrat nosila lasuljo, na rokah imela rokavice, v eni je držala tudi kuhinjski nož. Po prepričanju tožilstva naj bi z njim zamahnila proti N. M., tej se je uspelo nekako izmakniti in pobegniti, a zbežala ni prav daleč, saj je kmalu padla. Napadalka se ni ustavila, 38-letnici pa se je uspelo toliko ubraniti, da ni bila huje ranjena. Utrpela je le lažje poškodbe roke, kamor jo je Bričeva urezala z nožem.



Na kraju dejanja so policisti res našli nož, a naj bi se izkazalo, da ta ni bil uporabljen v napadu. V dogodek naj bi bil vpleten tudi pes 38-letnice, ki naj bi preprečil prelivanje krvi. A prav ta pes, ki je bil ves čas spuščen, naj bi menda, kot trdi obramba, dejansko branil Bričevo oziroma naj bi napadel svojo gospodarico.



Kot že rečeno, tožilstvo obtoženi očita storitev kaznivega dejanja poskusa umora, in sicer iz maščevanja. Češ da je zaradi ureditve svojega družinskega stanja z nožem poskušala umoriti oškodovanko. Ta naj bi bila v zvezi z obtoženkinim nekdanjim partnerjem. Polanc sicer po drugi strani pravi, da motiv za zdaj še ni povsem razjasnjen, pa četudi je vodja novogoriških kriminalistov Marino Pangos po dogodku povedal, da sta bila motiva jeza in sovraštvo.





Niso še vse karte na mizi, niso še znana vsa dejstva.

»Trdimo, da je kar nekaj materialnih dokazov, ki ne potrjujejo izjav prič. Vse priče, tudi oškodovanka, so imele enak interes, ki je bil diametralno nasproten od obtoženkinega. Gre za nekaj materialnih, stranskih indicev, ki postavljajo zgodbo, kot je bila predstavljena, povsem na glavo,« opozori odvetnik, ki tudi meni, da je pravna kvalifikacija kaznivega dejanja prestroga. »Niso še vse karte na mizi, niso še znana vsa dejstva. Nekaj jih je, ampak za nas pomembna še ne,« sklene odvetnik.