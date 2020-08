Ljubljanski raper preprodajal drogo, moral bo v zapor

REUTERS Policisti so pri njem našli tudi 20 tablet ekstazija. FOTO: Reuters

Policisti so Marku Ivanišu lani in letos skupaj zasegli 242,75 grama amfetamina oziroma t. i. spid (večino pri njem, manjši del pa tudi pri njegovih odjemalcih), 27,38 grama kokaina in 20 tablet MDMA (ekstazija).

»Zate škandalozno, zame je pompozno, še tolk bedno sceno vam naredim glamurozno.« Tako je še pred začetkom prejšnjega desetletja rimal ljubljanski raper, bolj znan pod umetniškim imenom. Že takrat se je lahko pohvalil z izdajo četrtega albuma Zadnji pohod, v naslednjih letih je izdal še dva. Tik preden so letos na njegovih rokah zažvenketale lisice, pa je začel snemati še sedmi album. Kot vse kaže, bo moral za eno leto in pol, toliko zapora ga je zaradi hranjenja in prodaje prepovedane droge prejšnji teden doletelo na ljubljanskem okrožnem sodišču, glasbo začasno postaviti v kot. Posloviti se bo moral tudi od svoje zunajzakonske partnerice in njunih dveh otrok. »Vedno je skrbel, da bo tako meni kot vsem nam dobro. Skrbel je za otroka, je njun junak. Zelo ga pogrešata in nestrpno čakata na razplet tega procesa,« je v čustveni izpovedi povedala njegova zunajzakonska partnerica, s katero sta skupaj že 18 let.Nič manj čustven ni bil Ivaniš, ki je tričlanski sodni senat pod predsedovanjem sodnicezaman poskušal prepričati, da storjeno kaznivo dejanje tako zelo obžaluje, da ga niti v sanjah ne bi več ponovil. In da bi lahko zaporno kazen bodisi odslužil v obliki vikend zapora ali pa z družbenokoristnim delom. Tako bi bil lahko, kot je dejal, koristen družbi, saj »presedanje s stola na stol ne pomaga nikomur«. »Ko berem sodni spis, me kar zmrazi. Nisem tak človek, kot izhaja iz spisa,« je bil jasen in s naslednjimi besedami senat prosil za milost: »V srcu vem, da sem dober človek in da bom šel v nebesa.«Med drugim je še pojasnil, da je že vse od leta 2000 glasbenik in da od leta 2014 nima redne zaposlitve, saj je zaradi dobrega zaslužka zaradi ustvarjanja ni potreboval. »S prodajo drog se nisem nikoli ukvarjal in se tudi v prihodnje ne bom,« je obljubil in izpostavil, da jo je, če jo je potreboval zase, šel kupit. »Če je poklical prijatelj, sem jo vzel še za njega. Za isti denar, kot sem drogo kupil, sem jo prodal prijatelju.« Zadnje leto je sicer, dodaja, v glasbi slabši zaslužek, zato je tudi aktivno iskal zaposlitev. »Sem edini izvajalec v Sloveniji, ki je bil na Valu 202 že dvakrat zapored izbran v okviru kompilacije izmed velikega števila prijavljenih skladb različnih izvajalcev iz različnih glasbenih zvrsti,« je z besedami, da se ne hvali, ampak to samo poudarja, razložil raper.No, kar se tiče droge, je bil zanj usoden »en večer«, ko bi moral snemati ploščo, a je bil preveč utrujen oziroma brez energije: »Zato sem šel k tisti osebi, da bi od nje dobil drogo (spid, op. a.). In od te osebe sem se pustil prepričati, saj je rekla, da mi bo dala več droge, da ne bom večkrat prihajal do nje.« Takoj, ko jo je prinesel domov, pa ni več vedel, kaj naj naredi z njo oziroma komu naj jo proda. »Mislil sem, da bom zaslužil med 200 do 400 evri, ko mi je on razlagal o vsem tem.« Za drogo je dal okoli 2000 evrov prihrankov, že čez nekaj dni pa so ga dobili policisti.Možje v modrem so bili prvič pri njem že aprila lani, drugič pa spet čez dobro leto dni. In ravno za to pri tožilkini vzbudil nobenega sočutja po alternativnem prestajanju zaporne kazni: »Po opravljeni hišni preiskavi 5. aprila 2019 je bila zoper obdolženca v teku preiskava zaradi istovrstnega kaznivega dejanja, novembra 2019 so bile zaslišane priče, obdolženi pa je kljub temu v letu 2020 nadaljeval svoja ravnanja.« Podobno je poudarila sodnica, ki o tem, da je dober oče in ga imata otroka rada, nikakor ne dvomi. Bi pa moral nanje, kot dodaja, pomisliti takrat, ko je izvrševal kazniva dejanja. Slednja je sicer v celoti priznal. Tako kot v primeru droge, ki jo je skril celo pod posteljo v spalnici (Ivaniš je razložil, da je to storil zato, da bi se lahko posušila).»Kaj pa če bi se otroka igrala in se skrila pod posteljo ter našla drogo?« je opomnila sodnica. Senat tako razlogov za določitev druge bolj primerne kazni kot bivanje v zaporu ni našel. Za alternativno prestajanje zaporne kazni ni pomagala niti sklenjena pogodba o zaposlitvi v podjetju iz Šentvida pri Stični, saj je bila ta, kot je opozorila sodnica, podpisana šele pred nekaj dnevi oziroma dan pred predobravnavnim narokom.