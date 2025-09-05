DELO NA ČRNO

Ljubljanski policisti v akciji: na gradbišču delali na črno, zdaj jih čaka izgon

Tujcem so izrekli globe, čaka jih tudi izgon iz države.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Dejan Javornik
Simbolična fotografija. FOTO: Dejan Javornik

N. B.
05.09.2025 ob 08:42
N. B.
Ljubljanski policisti so ta teden v sodelovanju s Finančno upravo Republike Slovenije opravili več nadzorov s področja zakonitosti prebivanja in zaposlovanja tujcev. Med nadzorom gradbišča na območju Medvod so pristojni ugotovili, da osem tujcev, ki so opravljali različna gradbena dela, ni imelo dovoljenj za prebivanje in delo v Republiki Sloveniji, prav tako jih delodajalec ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja.

»Zaradi kršitev Zakona o tujcih so bile tujcem izrečene globe, trem izmed njih pa tudi izdane odločbe o vrnitvi, na podlagi katerih morajo zapustiti državo oziroma območje držav članic Evropske unije ter schengenskih pogodbenic. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o sumu kaznivega dejanja Zaposlovanja na črno po 199. členu Kazenskega zakonika in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo,« še poroča PU Ljubljana.

