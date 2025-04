Ljubljanski policisti svarijo pred prefinjenimi barabami, ki se pretvarjajo, da so ...

V četrtek dopoldan je do stanovanja na območju Šiške pristopila neznanka in oškodovanko zamotila s pogovorom o puščanju vode iz njenega stanovanja. Medtem je sostorilec neopaženo vstopil v stanovanje, ga preiskal in iz notranjosti odtujil gotovino in nakit.

Opis ženske

Gre za starejšo žensko neurejenega videza, visoka je okoli 165 cm, imela je svetlejše rumene lase do ramen, oblečena je bila v dežni plašč svetlo rjave barve. Policisti še zbirajo vsa obvestila za izsleditev osumljencev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Na Policijski upravi Ljubljana opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni.

Žrtve so predvsem starejši občani

Storilci žrtev zamotijo s pogovorom (bodisi da so serviserji; bodisi da so prišli odkupit staro železo; da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode; da bodo opravljali sanacijo odtokov, itd.) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in ukradejo denar ter nakit. Sostorilci kraj nato zapustijo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj.

V večini primerov so oškodovanci starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke in je teža dejanj zato še toliko večja. Svojce starejših oseb, sosede ali druge prosimo, da se o načinu izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj pogovorijo s starejšimi osebami in jim predstavijo opisan način delovanja storilcev ter preventivne ukrepe.

Občanom policisti svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko jo zapustijo, naj ključ vzamejo s seboj, pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila).

V kolikor kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj takoj obvestijo policijo na 113 ali najbližjo policijsko postajo.