Ljubljanski policisti prosijo za informacije o dveh nesrečah

V prvi je s kraja nesreče odpeljal neznani voznik osebnega avtomobila črne barve, v drugi pa neznani voznik električnega skiroja.

Na območju Most se je nesreča zgodila v petek okoli 6.30 na Poti v zeleni gaj. V njej sta bila udeležena neznani voznik osebnega avtomobila črne barve in pešec. Neznani voznik je po trčenju odpeljal s kraja dogodka, so danes sporočili s policijske uprave.

V petek okoli 12.30 se je na križišču Slovenske ceste in Tavčarjeve ulice zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena neznani voznik električnega skiroja in kolesar. Voznik električnega skiroja je po trčenju odpeljal s kraja dogodka.

Policisti zaradi razjasnitev vseh okoliščin pozivajo vse, ki bi karkoli vedeli o enem ali drugem dogodku, da to sporočijo na številko 113 ali 01 586 7600 oz. 01 583 8820. Voznika pozivajo, naj pokličeta na ti dve številki ali se osebno zglasita na Policijski postaji Ljubljana Moste oz. na Postaji prometne policije Ljubljana.