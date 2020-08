Ljubljanski policisti prijeli 28-letnika, ki je stanovalki strgal verižico in pobegnil

Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja drzne tatvine so policisti postaje Ljubljana Šiška na zaslišanje k preiskovalni sodnici privedli 28-letnega državljana Slovenije. Osumljeni je dejanje izvršil konec julija na območju Ljubljane, ko je oškodovanki v bližini vhoda v stanovanjski blok z vratu strgal verižico.



Policisti so s kriminalistično preiskavo ugotovili identiteto osumljenca in mu v sredo odvzeli prostost. Preiskovalna sodnica mu je po zaslišanju odredila pripor. V preteklosti je bil že obravnavan za premoženjska kazniva dejanja.



Policisti 28-letnika sumijo še več podobnih dejanj na območju mesta Ljubljana, kjer so bile žrtve večinoma starejše občanke, zato preiskavo nadaljujejo.



Občane pozivajo, da o morebitnih do zdaj neprijavljenih primerih obvestijo policijo na 113 ali najbližjo enoto.