Zatolkel jo je, ker ga je prevarala! Pred ubojem kradel z njenim nekdanjim možem ...

Le tri tedne pred tem, ko je Slobodan Bogdanović Danielu Cergolu priznal, da je »zatolkel« njegovo bivšo ženo, naj bi na Trgu francoske revolucije 2 v Ljubljani skupaj zagrešila veliko tatvino. Tam sta si za tarčo vzela parkiran BMW 430i. Kot je prepričana tožilka Anja Savić, sta si dobro ogledala njegovo notranjost. Seveda z namenom, da bi prišla do vrednejših stvari. Cergol naj bi še istega dne okoli 16.35 s kamnom razbil zadnje levo steklo vozila in iz njegove notranjosti vzel vrednejše predmete, ki so bili last Aleksandra T., nato pa jih pospravil v nahrbtnik, ki naj bi mu ga predhodno dal...