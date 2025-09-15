PRIZNAL

Zatolkel jo je, ker ga je prevarala! Pred ubojem kradel z njenim nekdanjim možem ...

Slobodan Bogdanović pred ubojem kradel z njenim nekdanjim možem. Daniel Cergol med narokom večkrat zaspal.
Fotografija: Novembra lani je priznal uboj svoje partnerice. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik
Odpri galerijo
Novembra lani je priznal uboj svoje partnerice. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik

aleksander-brudar
Aleksander Brudar
15.09.2025 ob 07:05
aleksander-brudar
Aleksander Brudar
15.09.2025 ob 07:05
Le tri tedne pred tem, ko je Slobodan Bogdanović Danielu Cergolu priznal, da je »zatolkel« njegovo bivšo ženo, naj bi na Trgu francoske revolucije 2 v Ljubljani skupaj zagrešila veliko tatvino. Tam sta si za tarčo vzela parkiran BMW 430i. Kot je prepričana tožilka Anja Savić, sta si dobro ogledala njegovo notranjost. Seveda z namenom, da bi prišla do vrednejših stvari. Cergol naj bi še istega dne okoli 16.35 s kamnom razbil zadnje levo steklo vozila in iz njegove notranjosti vzel vrednejše predmete, ki so bili last Aleksandra T., nato pa jih pospravil v nahrbtnik, ki naj bi mu ga predhodno dal...

Celoten članek je na voljo le naročnikom.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

sodišče Ljubljana sojenje policija zapor rop kraja nož tatvina Slobodan Bogdanović Daniel Cergol

Priporočamo

Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)
Bivši Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito
Premium
Krvava skrivnost Rošpoha: kdo je pred 30 leti ustrelil Aleksandra Pirca?
Premium
Na Norveškem se cene izdelkov spremenijo tudi 100-krat na dan, bo to prišlo tudi k nam?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)
Bivši Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito
Premium
Krvava skrivnost Rošpoha: kdo je pred 30 leti ustrelil Aleksandra Pirca?
Premium
Na Norveškem se cene izdelkov spremenijo tudi 100-krat na dan, bo to prišlo tudi k nam?

Izbrano za vas

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.