Ljubljanski kriminalisti so v sredo na območju Trbovelj na podlagi odredbe opravili hišno preiskavo pri 37-letniku. Zasegli so 84 rastlin konoplje, visokih od 5 do 110 cm, približno 70 gramov posušene konoplje, črno smolnato snov, pripomočke za gojenje rastlin in preko 7000 evrov gotovine.



Zoper moškega bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo zaradi suma storitve neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi, poroča ljubljanska policijska uprava.