Ljubljanske policiste zjutraj poklical na pomoč: neverjetno, kaj so ugotovili ob prihodu

Ljubljanski policisti so v soboto okoli 8. ure prejeli obvestilo o potencialno nevarnih predmetih na območju centra Ljubljane. Kot so sporočili s tamkajšnje policijske uprave, so se na obvestilo nemudoma odzvali in v sodelovanju z gospodarskimi subjekti in varnostnimi službami izvedli prve nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti življenja in zdravja ljudi ter varnosti premoženja.

Policisti niso našli nevarnih ali sumljivih predmetov. Z zbiranjem obvestil so na tem območju našli osumljenca oziroma klicatelja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.