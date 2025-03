Ljubljanska policija se je odzvala na posnetek, ki odmeva v javnosti

Ljubljanska policijska uprava se je v izjavi za javnost odzvala na vsebino posnetka, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih. Kot je pojasnil Tomaž Tomaževic, so imeli policisti po do sedaj znanih podatkih v postopku moškega zaradi posedovanja prepovedane droge. Moški, ki je bil po njihovih besedah vidno pod vplivom psihoaktivnih snovi, se je v postopku uprl in s kraja dogodka zbežal. Policisti so ga kmalu prijeli, zoper njega uporabili prisilna sredstva in z njim izvedli nadaljnji postopek.

Zaslonski posnetek. FOTO: TikTok

Kot je razvidno s posnetka, so trije policisti v civilnih oblačilih z uporabo prisilnih sredstev skušali obvladovati moškega na tleh. Eden izmed njih je moškega prijel s hrbtne strani za vrat, medtem ko ga je drugi držal s sprednje strani. Po koncu postopka se vidi še, da je policist s svojo roko večkrat podrgnil po robu zidu in nato pogledal poškodbo na roki.

Konkretni postopek bodo temeljito preverili

»Uporaba prisilnih sredstev in celoten postopek sta predmet odrejenega strokovnega nadzora, zato vseh drugih okoliščin trenutno ne moremo pojasnjevati, saj nadzor še poteka,« je dejal Tomaževic in ob tem poudaril: »V policiji imamo zgrajen sistem notranje kontrole in mehanizme, kjer vsa morebitna odklonska ravnanja v celoti in temeljito preiščemo, kot bo v celoti in temeljito preverjen konkretni postopek in izvedeni ustrezni ukrepi. Zagotovo mora biti policija zgled za širšo javnost in bi morali imeti policisti visoko stopnjo integritete, zato bomo storili vse, da se razjasnijo vse okoliščine postopka policistov.«

Policija je razkrila še, da je bil osumljenec s posnetka za čas zbiranja obvestil pridržan, nato pa so ga spustili na prostost.