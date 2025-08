25. avgusta 2024 je bila nedelja, te pa so za duhovščino še posebno naporni delovni dnevi. Duhovniki so zvečer utrujeni popadali v postelje, in to sta na sedežu ljubljanske nadškofije storila tudi nadškof metropolit Stanislav Zore ter pomožni škof Franc Šuštar. Zjutraj pa se je Zoretu nekaj zdelo čudno in se je malce sprehodil po sobanah. Ni mu ušlo, da so bila vrata iz predsobe v obednico odprta, a jih ni odprl on. Odprta so bila tudi vrata knjižnice, ki jih sicer ne odpirajo. V njej je bil odprt pisalnik, pisalni stroj pa je bil postavljen pokonci. V pralnici je bil na tleh kipec, ki tam ne...