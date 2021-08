Ljubljančanu nataknili lisice

Škofjeloški policisti so v ponedeljek v redni kontroli prometa obravnavali dva Ljubljančana. Eden od njiju je med postopkom proti policistu po poročanju PU Kranj začel kršiti javni red in mir. Za krajši čas so bile proti njemu uporabljene lisice, uveden pa je bil tudi prekrškovni postopek zaradi kršitve predpisov o osebni izkaznici, nedostojnega vedenja in neupoštevanja ukrepov policistov.

