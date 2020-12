Ljubljančanu (21) zasegli večjo količino droge (FOTO)

Ljubljanski policisti so na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 21-letniku na območju Ljubljane.



Zasegli so več kot tri kilograme posušene rastline konoplje, 150 gramov in pet zavitkov rjave prašnate snovi ter 220 gramov in 20 zavitkov bele prašnate snovi, nekaj gotovine in pripomočkov za preprodajo prepovedane droge.



Osumljenega so pridržali in ga bodo v naslednjih dneh privedli pred preiskovalnega sodnika zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi.