Ljubljančana vlamljala na Primorskem: en nakradel za 9500, drugi za najmanj 3700 evrov

S koprske policijske uprave so sporočili, da so na policijski postaji Kozina preiskali več vlomov v novogradnje in v prostore osnovne šole. Zaradi tatvine gradbenega materiala in orodja so ovadili 33-letnika, zaradi kraje računalnikov pa 34-letnika, ki je zaradi drugih dejanj že v priporu.

34-letnik je zaradi drugih dejanj že v priporu. FOTO: Uroš Hočevar

Na območju Kozine se je lani zgodilo več vlomov v novogradnje. »Z zbiranjem obvestil in dokazov ter z ogledom kraja kaznivega dejanja je bilo ugotovljeno, da je kazniva dejanja izvršil 33-letni državljan Slovenije z območja Ljubljane. Osumljeni si je iz novogradenj protipravno prilastil več različnih predmetov (gradbeni material, različno gradbeno orodje, električno orodje in druge pripomočke za delo v gradbeništvu),« pojasnjuje Anita Leskovec, predstavnica PU Koper za odnose z javnostmi.

S kaznivimi dejanji je pravne in fizične osebe oškodoval za skupno najmanj 9500 evrov. Osumljenega 33-letnika so kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Kopru.

Prav tako so izsledili storilca kaznivega dejanja velike tatvine, ki je junija lani vlomil v prostore osnovne šole v Hrpeljah. Kot so ugotovili možje postave, je kaznivo dejanje zagrešil 34-letni državljan Slovenije, prav tako doma z območja Ljubljane.

En vlomilec je lastnike oškodoval za skupno najmanj 9500 evrov, drugi pa je ukradel za najmanj 3700 evrov predmetov.

Iz osnovne šole in prostorov športnega društva je ukradel več računalnikov in avdio-video opreme v skupni vrednosti najmanj 3700 evrov. Tudi zoper njega so spisali kazensko ovadbo. Osumljenec je že v priporu, ker naj bi na območju koprske policijske uprave storil še več drugih kaznivih dejanj, so pojasnili.