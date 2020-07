Ljubljančan (34) divjal po obvoznici in smrtno nevarno prehiteval (FOTO)

Nevarno prehitevanje. FOTO: PU Ljubljana, posnetek zaslona

Policisti odločno nad divjake

Konec meseca februarja so se v javnosti pojavili posnetki divjanja voznika osebnega vozila po ljubljanskih ulicah in obvoznici. Njegovo vožnjo je snemal njegov sopotnik, sam voznik pa je svoja dejanja objavil na spletnem kanalu.Po obvestilih o pojavu posnetka so policisti začeli zbirati obvestila in pri tem ugotovili, da je 34-letni Ljubljančan z osebnim vozilom VW golf 17. 1. 2020 med vožnjo po ljubljanski obvoznici ter ulicah na območju Šiške storil več cestnoprometnih prekrškov. Pri tem je vozil po nasprotnosmernem vozišču, prehiteval po odstavnem pasu, vozil ob rumeni luči na semaforju, ni upošteval talnih oznak in s prehitevanjem ogrožal druge udeležence v cestnem prometu.Kršitelju je bila v prekrškovnem postopku izrečena skupna globa v višini 3.110 evrov in 30 kazenskih točk. Kršitelj je bil že večkrat obravnavan zaradi kršitev cestnoprometnih prekrškov.»Cesta ni poligon! In tega dejstva se moramo zavedati vsi udeleženci v cestnem prometu. Na območju Policijske uprave Ljubljana opažamo, da se pojavlja vedno več voznikov, ki so prepričani, da so na cesti sami, se ne ozirajo na druge in tako vozijo veliko prehitro, kršijo cestnoprometne predpise in ne nazadnje jih je tudi veliko konkretno alkoholiziranih,« opozarjajo policisti in dodajajo, da takega obnašanja na cesti ne bodo tolerirali.