Ljubljančan (17) prevažal ilegalce in sumljivi zavojček

V soboto ob 23.48 so policisti pri Kozini ustavili osebni avto seat ibiza, ki ga je vozil 17-letnik iz okolice Grosupljega, sopotnica pa je bila 18-letna Ljubljančanka. V vozilu so bili še štirje državljani Afganistana, ki so prišli v Slovenijo nelegalno.



Voznik nima vozniškega dovoljenja, pri pregledu vozila pa so policisti našli zavojček s posušenimi rastlinskimi delci.



Vozilo so zasegli. Voznik in sopotnica sta bila s kazensko ovadbo privedena k preiskovalnemu sodniku na zaslišanje, po njem pa izpuščena, poroča koprska policijska uprava.