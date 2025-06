Z bivšim šefom obračunal s tviti

"Zadeva je zrela za razsojo." To je danes ljubljanska okrajna sodnica Živa Sila sporočila nekdanjemu direktorju Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojanu Veselinoviču in nekdanji direktor urada vlade za komuniciranje (UKOM) Uroš Urbanija. Oba sta namreč prišla do nje zaradi tožbe, ki jo je Veselinovič vložil proti Urbaniji.

V 10.000 evrov težki tožbi mu očita, da je "s svojimi protipravnimi objavami in konstantnim verbalnim nadlegovanjem tožnika" začel v časih, ko je vprašanje o financiranju STA prvič dobilo širšo medijsko pozornost. Šlo naj bi za politično motivirane napade, s katerimi je želel Urbanija Veselinoviča diskreditirati in ga prisiliti, da odstopi s funkcije direktorja STA, izhaja iz tožbe. "Gre za izredno veliko število tvitov, ki imajo namen s tožnikom obračunati na osebnem nivoju, zato se je tožnik odločil, da vloži odškodninsko tožbo in zahteva odškodnino za nepremoženjsko škodo," je pojasnil Veselinovičev pooblaščenec, odvetnik Jožef Klavdij Novak.

10.000 evrov odškodnine zahteva

Tako tožnik kot toženec sta danes na sodišču lahko povedala vsak svojo plat zgodbe. Urbanija je tako med drugim poudaril, da je želel z zaustavitvijo financiranje STA le ščititi davkoplačevalski denar. Kot direktor Ukoma pa da je bil tudi upravičen do dokumentacije glede poslovanja STA, ki jo je od tožnika več mesecev zaman zahteval. Veselinovič je to zavrnil in poudaril, da bi jo lahko kot ustanoviteljica zahtevala izključno vlada. A da se to ni zgodilo. Ob tem je zavrnil navedbe iz enega od tvitov, da je imel 8000 evrov plače. "Dobil sem 3000 evrov neto," je zatrdil in še, da se je tudi sam odpovedal službeni nagradi.

Veselinovič zatrjuje, da nad Meškom ni izvajal mobinga.

Med pravdanjem je beseda tekla tudi o Borutu Mešku, ki je bil proti koncu prvega desetletja tega stoletja odgovorni urednik STA. "Meško je moral pisati dnevna poročila o tem, kaj se dogaja v kolektivu, kdo se je izkazal in kdo ni. Šlo je za direkten sistem Udbe in Meško je to razumel. Tega mobinga, da bi ovajal novinarje, ni prenesel," se je Meška kot njegov takratni namestnik spominjal Urbanija. Veselinovič pa je nasprotno zatrjeval, da je Meška kot novinarja zelo cenil, a da ga je moral odpustiti zaradi "nevestnega opravljanja dela". Nad njim pa da tudi ni izvajal mobinga.

