VISOKO POOSTRENA VARNOST

Ljubljana pod strogim nadzorom policije, mesto preletaval tudi helikopter (FOTO)

Na Gospodarskem razstavišču se je začelo sojenje za likvidacijo Satka Zovka. V zraku je bil helikopter, po cesti pa kolona policijskih vozil.
Fotografija: Poostren nadzor v sodni dvorani. FOTO: Dejan Javornik
Odpri galerijo
Poostren nadzor v sodni dvorani. FOTO: Dejan Javornik

N. Č.
19.08.2025 ob 09:04
19.08.2025 ob 11:38
N. Č.
19.08.2025 ob 09:04
19.08.2025 ob 11:38

Poslušajte

Čas branja: 1:56 min.

Ljubljano, natančneje Gospodarsko razstavišče je zjutraj preletaval helikopter zaradi okrepljenih varnostnih razlogov, na cesti je bilo mogoče videti tudi kolono policijskih patrulj.

Kot so nam potrdili na Policijski upravi Ljubljana, je razlog povečanih varnostnih ukrepov dogodek, povezan z umorom Satka Zovka, novembra lani na Brdu v Ljubljani.

Prihod Berganta na sodišče. FOTO: Dejan Javornik
Prihod Berganta na sodišče. FOTO: Dejan Javornik

Na Gospodarskem razstavišču so za danes, jutri in v četrtek razpisani predobravnavni naroki. Obtoženi so Dino Muzaferović – znan tudi kot Cezar, Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Kostić in Vili Sušnik. Vsi so trenutno v priporu. Šesti priprti, Boban Stojanović, se bo moral zagovarjati zaradi obtožb o trgovanju z drogo.

Muzaferović Dino - Cezar. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
Muzaferović Dino - Cezar. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Prvi predobravnavni narok za obtožene mafijskega umora Zovka bo opravil sodnik Gorazd Fabjančič.

Največjo vlogo v kriminalni združbi tožilstvo pripisuje Muzaferoviću – Cezarju, ki naj bi kot vodja hierarhično organizirane hudodelske združbe izdelal do potankosti načrt za umor Zovka. Po prepričanju tožilstva naj bi umor pripravljal najmanj leto dni, svojim sodelavcem pa razdelil natančne vloge.

Kot je znano, so novembra Zovkovo truplo našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani. Po neuradnih informacijah naj bi se vračal iz tamkajšnje igralnice, ko so ga na zahrbten način umorili.

Strogi varnostni ukrepi

Ker gre za enega najodmevnejših primerov v zadnjih letih, je policija okoli sodišča uvedla poostren nadzor. Policijske patrulje so prisotne v večjem številu, nad mestom kroži helikopter, v bližini sodne dvorane pa veljajo strogi varnostni protokoli.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Gospodarsko razstavišče Ljubljana Dino Muzaferović - Cezar Satko Zovko sojenje varnost

Priporočamo

Pozor, prihajajo huda neurja, nevarnost tudi za točo in poplave
Ljubljana pod strogim nadzorom policije, mesto preletaval tudi helikopter (FOTO)
Slovenska zvezdnica rekla »da«! V Grčiji jo je zasnubil njen dragi (VIDEO)
To so neveste nove sezone šova Poroka na prvi pogled! Eno zagotovo že poznate

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Pozor, prihajajo huda neurja, nevarnost tudi za točo in poplave
Ljubljana pod strogim nadzorom policije, mesto preletaval tudi helikopter (FOTO)
Slovenska zvezdnica rekla »da«! V Grčiji jo je zasnubil njen dragi (VIDEO)
To so neveste nove sezone šova Poroka na prvi pogled! Eno zagotovo že poznate

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.