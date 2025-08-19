Ljubljana pod strogim nadzorom policije, mesto preletaval tudi helikopter (FOTO)

Ljubljano, natančneje Gospodarsko razstavišče je zjutraj preletaval helikopter zaradi okrepljenih varnostnih razlogov, na cesti je bilo mogoče videti tudi kolono policijskih patrulj.

Kot so nam potrdili na Policijski upravi Ljubljana, je razlog povečanih varnostnih ukrepov dogodek, povezan z umorom Satka Zovka, novembra lani na Brdu v Ljubljani.

Prihod Berganta na sodišče. FOTO: Dejan Javornik

Na Gospodarskem razstavišču so za danes, jutri in v četrtek razpisani predobravnavni naroki. Obtoženi so Dino Muzaferović – znan tudi kot Cezar, Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Kostić in Vili Sušnik. Vsi so trenutno v priporu. Šesti priprti, Boban Stojanović, se bo moral zagovarjati zaradi obtožb o trgovanju z drogo.

Muzaferović Dino - Cezar. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Prvi predobravnavni narok za obtožene mafijskega umora Zovka bo opravil sodnik Gorazd Fabjančič.

Največjo vlogo v kriminalni združbi tožilstvo pripisuje Muzaferoviću – Cezarju, ki naj bi kot vodja hierarhično organizirane hudodelske združbe izdelal do potankosti načrt za umor Zovka. Po prepričanju tožilstva naj bi umor pripravljal najmanj leto dni, svojim sodelavcem pa razdelil natančne vloge.

Kot je znano, so novembra Zovkovo truplo našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani. Po neuradnih informacijah naj bi se vračal iz tamkajšnje igralnice, ko so ga na zahrbten način umorili.

Strogi varnostni ukrepi

Ker gre za enega najodmevnejših primerov v zadnjih letih, je policija okoli sodišča uvedla poostren nadzor. Policijske patrulje so prisotne v večjem številu, nad mestom kroži helikopter, v bližini sodne dvorane pa veljajo strogi varnostni protokoli.