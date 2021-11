Ljubljačan(38) unovčeval ponarejen denar in na veliko gojil travo (FOTO)

Policisti policijske postaje Ljubljana-Šiška so obravnavali kaznivo dejanje unovčevanja ponarejenih bankovcev. Osumljeni Ljubljančan je pri vračilu dolga namreč uporabil več ponarejenih bankovcev za 100 eurov. Policisti so konec prejšnjega tedna pri 38-letnemu osumljencu, poleg dokazov iz tega kaznivega dejanja, našli prirejen še prostor za gojenje konoplje.

Prostor za gojenje konoplje. FOTO: Pu Lj

Našli so več kot 240 sadik in okoli 200 gramov že posušene prepovedane droge. Prav tako so bili najdeni deli vozila, za katerega se sumi, da je bilo ukradeno na območju Avstrije in manjšo količina nabojev za pištolo.

Osumljenca so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.