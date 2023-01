Likvidiran zaradi zamere kavaškemu klanu?

Petkova mafijska likvidacija Igorja Mančića na Oražnovi ulici v Ljubljani med tamkajšnjimi prebivalci še vedno močno odmeva. Še danes so zgroženi, da se lahko kaj takšnega zgodi sredi belega dne. In, kar je še najhuje, pred očmi njegovih otrok. Mančić, kot nam je nekaj ur po dogodku pripovedovala priča, naj bi namreč prišel po otroka, ju odpeljal do črnega terenca znamke Mercedes in ju namestil na sedeže. Ko naj bi se hotel odpeljati, pa naj bi se izza ovinka kar naenkrat prikazal neznanec in ga ustrelil v glavo oziroma sence. In to menda pred očmi otrok.

Zgodilo se je v petek popoldne na Oražnovi ulici. FOTO: Aleksander Brudar

Policija v povezavi s petkovim streljanjem prosi za pomoč vse, ki bi o tem kar koli vedeli.

Že takrat smo lahko na kraju dogodka slišali, da naj bi bil Mančić stari znanec policije, da naj bi se ukvarjal z drogo. Pred kratkim smo pisali, da naj bi bil v sporu celo s slovensko celico kavaškega klana. Na pobudo Željka Tešanovića, ki naj bi organiziral rop v noči na 26. oktober 2019 v hiši družine Čikojević na Okroglem pri Naklem, naj bi skupaj z Danijelom Božićem in Davidom Šolajo domnevnemu šefu slovenske celice kavaškega klana Klemnu Kadivcu ukradli drogo, vredno okoli 1,5 milijona evrov. Spomnimo, da je bil Božić 15. novembra 2019 ugrabljen v Ankaranu, dva tedna kasneje so njegovo truplo našli v gozdu v okolici Okroglega. Za to kot tudi za poskus ugrabitve slepega Tešanovića na koprskem okrožnem sodišču sodijo Kadivcu, Draganu Čikojeviću in Bojanu Stanojeviću.

Že tarča streljanja

S slovensko celico kavaškega klana pa naj bi bil povezan tudi dogodek iz aprila 2020, ko je bil Mančić v ljubljanskih Jaršah tarča streljanja (domnevno z rafalom iz brzostrelke). Takrat je bil ranjen in oborožen, saj je streljal nazaj. Mančić naj bi se sicer prej dogovoril z Dejanom T., da se dobita na parkirišču v Clevelandski ulici v Ljubljani, kjer naj bi mu Mančić vrnil 33.462 evrov, kolikor naj bi mu jih dolgoval. Na parkirišču je do njega pritekel moški in proti njemu iz uzija izstrelil 17 strelov v več kratkih rafalih. Mančića je zadelo pet nabojev. Streljal naj bi Alen Đ.

Tožilci so odstopili od pregona proti Mančiću. FOTO: Nada Černič Cvetanovki

Mančić v tej zgodbi nastopa v vlogi oškodovanca, kronisti pa so ga imeli priložnost srečati tudi v popolnoma drugačni zgodbi, v kateri je nastopal kot obtoženec. Obtožen je bil, da je 29. avgusta 2013 streljal v E. P. Ta naj bi dan prej med prepirom lopnil Mančića, ta ga je mahnil nazaj. Pozneje naj bi Mančić klical E. P. ter mu pretil, da bo ubil njega in njegovo družino, naslednji dan pa iz glocka večkrat streljal proti njemu z namenom umoriti ga. In zakaj je popolnoma resna zgodba o kaznivem dejanju zoper življenje in telo postala bizarna? Ker je bil na predobravnavnem naroku na ljubljanski sodniji najglasnejši domnevni oškodovanec, ki je Mančića sprva ovadil ter ga obremenil zaradi poskusa umora. Toda pozneje si je premislil in v sodni dvorani na ves glas ponavljal: »Ni streljal on!« Mančiću so nato sodili v Krškem, kjer je še naprej vztrajal, da je nedolžen, enako je zanj trdil E. P., in tožilec je naposled umaknil obtožbo.

Policisti v povezavi s petkovim streljanjem sicer še vedno iščejo storilca, ki naj bi ubil Mančića. Moški naj bi s kraja dogodka pobegnil peš v smeri Rožne doline. Gre za moškega, visokega okoli 170 centimetrov in takrat oblečenega v temna oblačila, imel je zamaskiran obraz, nosil je temno kapo. »Vse osebe, ki bi o dogodku kar koli vedele, naprošamo, da pokličejo številko 113 ali anonimni telefon 080 1200,« so ob tem sporočili s PU Ljubljana.