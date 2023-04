Likvidator na begu: Igor naj bi bil ustreljen pred očmi otrok

V petek, 20. januarja, sredi belega dne se je na Oražnovi ulici v Ljubljani življenje za nekaj ur povsem ustavilo. »Kaj se je zgodilo?« se je, ko so ulico, znano tudi po grozljivem napadu bulmastifov dr. Saša Baričeviča izpred 17 let, nekaj po tretji uri popoldne že povsem zasedli policisti, vprašal marsikdo. Nato pa so se hitro razširile govorice, da se je zgodila prava mafijska likvidacija. Oziroma da je pod streli neznanega storilca umrl 34-letni Igor Mančić.

Igorju Mančiću naj bi policisti le teden dni pred smrtjo ponudili zaščito, a jo je odklonil.

Že takrat smo poročali, da se je to zgodilo pred otrokoma. Zdaj pa je v zvezi s tem tudi že znanih nekoliko več podrobnosti. Umrl naj bi namreč pred očmi hčerke in njene polsestre. Malčico je, kot smo pred dnevi že poročali, pripeljal domov k mami, s katero se je razšel, ponjo je pred blok prišla njena polsestra, ko je izstopil iz črnega terenca znamke Mercedes, so ga pokosili streli. »Uboga otroka. Vse življenje bosta to nosila s seboj,« je takrat za Slovenske novice razlagala sogovornica, ki je ob tem le še potrdila besede bližnjih stanovalcev, da naj bi bil pokojni moški stari znanec policije, zato je tudi sama domnevala, da bi šlo lahko za mafijski obračun.

Že leta 2020 tarča streljanja

Seveda je policija, s ciljem, da najde storilca, takoj stopila v akcijo. »Vse osebe, ki bi o dogodku kar koli vedele, naprošamo, da pokličejo številko 113 ali anonimni telefon 080 1200,« so še istega dne sporočili s PU Ljubljana in dodali, da naj bi s kraja dogodka peš v smeri proti Rožni dolini pobegnil moški, visok okoli 170 centimetrov, oblečen v temna oblačila, imel je zamaskiran obraz, nosil je temno kapo. Na kako plodna tla so padli vsi ti pozivi, ve le policija. »Intenzivna kriminalistična preiskava še vedno poteka, prav tako izvajanje ukrepov za izsleditev storilca. Več informacij zaradi interesa preiskave ne moremo posredovati,« nam po vsem tem času od dogodka le skopo odgovarjajo na PU Ljubljana.

Igor Mančić. FOTO: Nada Černič Cvetanovski

Po eni od teorij naj bi bil Mančićev umor povezan s slovensko celico kavaškega klana. Na pobudo Željka Tešanovića, ki naj bi organiziral rop v noči na 26. oktober 2019 v hiši družine Čikojević na Okroglem pri Naklem, naj bi skupaj z Danijelom Božićem in Davidom Šolajo domnevnemu šefu slovenske celice kavaškega klana Klemnu Kadivcu ukradli drogo, vredno okoli 1,5 milijona evrov. Zato naj bi mu po življenju stregli že aprila 2020 v ljubljanskih Jaršah, a mu je takrat smrti uspelo pobegniti. Prej naj bi se dogovoril z Dejanom T., da se dobita na parkirišču v Clevelandski ulici v Ljubljani, kjer naj bi mu Mančić vrnil 33.462 evrov, kolikor naj bi mu jih dolgoval. Na parkirišču pa je nato do njega pritekel moški in proti njemu iz uzija izstrelil 17 strelov v več kratkih rafalih. Mančića je zadelo pet nabojev. Streljal naj bi Alen Đ.

Igorju Mančiću naj bi policisti le teden dni pred smrtjo ponudili zaščito, a jo je odklonil.

Mančiću naj bi sicer policisti le teden dni pred smrtjo ponudili zaščito. Odklonil jo je, kar se je na žalost pozneje izkazalo za usodno napako.