SOJENJE HUDODELSKI ZDRUŽBI

Likvidacija Satka Zovka: bo padel ključni dokaz tožilstva?

Boban Stojanović je zanikal trgovanje z drogo z domnevnimi morilci
Fotografija: Boban Stojanović je edini, ki ni obtožen umora Satka Zovka v hudodelski združbi. FOTO: Dejan Javornik
Boban Stojanović je edini, ki ni obtožen umora Satka Zovka v hudodelski združbi. FOTO: Dejan Javornik

aleksander-brudar
Aleksander Brudar
23.08.2025 ob 07:00
aleksander-brudar
Aleksander Brudar
23.08.2025 ob 07:00

Po mafijski likvidaciji Satka Zovka 29. novembra lani ob 0.47 na dovozu hotela Four Points by Sheraton Ljubljana Mons sta policija in tožilstvo napela vse možne sile, da bi čim prej odkrila njegove domnevne morilce. Ujeli so jih že šest dni za tem, a vprašanje je, ali bi jim to uspelo brez sledilne naprave, ki je bila nameščena na Zovkovo vozilo. Združba njegovih domnevnih krvnikov, ki je menda delovala pod vodstvom Dina Muzaferovića - Cezarja, jo je očitno tam pozabila ali pa ni imela dovolj časa, da bi jo odstranila. Zdaj dokaze v povezavi z njo obramba obtoženih poskuša na vsak način izločiti iz spisa, tako je bilo tudi včeraj.

Odredba za tajno opazovanje je po prepričanju obrambe nezakonita.

V napravi, ki omogoča pošiljanje lokacije na točno določen strežnik, iz katerega lahko točno določena oseba prevzema podatke o lokaciji tega sledilnika, so bili tako zbrani za policijo številni uporabni podatki. Natančni pregled teh je med drugim razkril, da je naprava na območju Slovenije oziroma Parmske ceste v Ljubljani prvič začela oddajati lokacije 22. novembra lani zvečer.

Nato je, kot piše v obtožnici zoper domnevne Zovkove morilce (poleg Muzaferovića naj bi to bili še Jaka Bergant, Rroland Cretu, Osman Koštić in Vili Sušnik ter še dva neznana storilca, ki sta na koncu streljala na Zovka), oddajala lokacije z različnih koncev Ljubljane. S pomočjo posnetkov videonadzornih kamer na javnih in zasebnih objektih je policija tudi počasi prišla do osebe, ki naj bi na Zovkov avto namestila naprave.

Za obrambo sporna ustna odredba

Sprva so bili prepričani, da je bil to Bergant. V začetku letošnjega leta pa so ugotovili, da je napravo dejansko namestil Abdulhamid S. Tožilki Špela Brezigar in Nevena Vukčević sta že v obtožnici pojasnili, da sta »podobnih postav«, drugi naj bi ob namestitvi sledilne naprave na vozilo Zovka nosil enaka oblačila kot ob drugih priložnostih Bergant.

22. NOVEMBRA lani je naprava začela oddajati.

A ravno to, da je bila sprva vsa pozornost usmerjena v Berganta, kar jih je na koncu tudi pripeljalo do Muzaferovića, je sporno za obrambo vseh obtoženih. Tako je tudi Sanda Aćimović, odvetnica Bobana Stojanovića, ki je včeraj kot zadnji zanikal krivdo, da je tako sam kot s soobtoženimi trgoval z drogo, spomnila na 2. decembra lani izdano ustno odredbo za izvajanje ukrepa tajnega opazovanja Berganta. Pa četudi zanj, kot je opozorila, takrat sploh ni bilo izkazano, da je osumljena oseba. Zato je prepričana, da je nezakonita.

Sledilno napravo so policisti našli v Zovkovem avtomobilu. FOTO: Dejan Javornik
Sledilno napravo so policisti našli v Zovkovem avtomobilu. FOTO: Dejan Javornik
Poleg tega naj bi bilo za obrambo sporno tudi to, da je bila pred pregledovanjem naprave izdana le sodna odredba, po kateri se lahko pregleda in ustrezno zavaruje elektronske podatke, shranjene na oziroma v napravi. A ta naprava, tako odvetnica, podatkov ni shranjevala, odredba pa naj ne bi dovoljevala širitev preiskave prek spletnega omrežja v vstop informacijskega sistema družbe. »Gre za prometne podatke, s katerimi razpolaga ponudnik storitve, enako kot operater komunikacijskih storitev,« je poudarila in še, da bi morala preiskovalna sodnica takrat izdati odredbo, ki bi ponudniku storitev naložila, da predloži vse razpoložljive podatke. »In ker iz javno dostopnih podatkov izhaja, da je ta strežnik v ZDA, bi morala biti ta odredba s pomočjo kanalov mednarodne pravne pomoči poslana v izvršitev pristojnemu organu v ZDA,« je sklenila odvetnica. 

Prvoobtoženi je Dino Muzaferović - Cezar. FOTO: Dejan Javornik
Prvoobtoženi je Dino Muzaferović - Cezar. FOTO: Dejan Javornik

