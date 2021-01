Lidijo je umoril po koncertu, pošiljajo ga v keho za 25 let

HOčEVAR UROš Za rešetkami bo dolgih 25 let. FOTO: Uroš Hočevar

Zavlačeval postopek

Obramba je menila, da je sodišče kršilo pravico do obrambe, češ da si Bajde ni mogel izbrati zagovornika.

V dneh, ko mineva pet let od krutega zločina, ki je pretresel Slovenijo, ko jena poti s koncerta v Rdeči dvorani v Velenju ubil partnerico, je prišlo na dan, da je morilcu košarico dalo tudi vrhovno sodišče. Po poročanju Večera je namreč zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti Bajdetove obrambe.Sodišči prve in druge stopnje sta ugotovili, da je Bajde v noči na 27. decembra 2015 zagrešil kaznivo dejanje umora iz nizkotnih nagibov, in ga pravnomočno obsodili na 25 let zapora. Bajde je Lidijo po koncertu v Velenju na poti proti domu najprej hudo pretepel, nato zadavil. Skril jo je v grmovje, da je odšel po avtomobil. Z mrtvo Lidijo v prtljažniku se je vozil po lokalih, potem šel domov, kjer je na družabnem omrežju objavil opravičilo, nato pa jo odpeljal v velenjski zdravstveni dom, kjer je povedal, da je ubil ženo.Prvo sojenje Bajdetu se je na prvostopenjskem sodišču sicer končalo s sodbo 13 let zapora zaradi uboja, a je v ponovljenem sojenju obveljalo, da je to bil umor, saj ji je vzel življenje zaradi ljubosumja. Sodišču se je drugič z izrekom sodbe zelo mudilo, saj bi lahko Bajde v nasprotnem primeru po dveh letih pripora odkorakal na prostost. Bajde je po mnenju tožilstva postopek zavlačeval s tem, ko je ob koncu preklical pooblastilo svoji zagovornici po programu brezplačne pravne pomoči, pooblastil pa odvetnicoTa je zbolela, sodišče pa mu je na hitro postaviloza zagovornika po uradni dolžnosti. Obramba je menila, da je sodišče prve stopnje Bajdetu kršilo pravico do obrambe, češ da si ni mogel svobodno izbrati, kdo ga bo zastopal. A so bili vrhovni sodniki mnenja, da je bilo to nujno, saj je tako prvostopenjsko sodišče zagotovilo, da se je sojenje, ki je bilo tik pred koncem, nadaljevalo brez prekinitve.Bajde je v dobrih dveh letih zamenjal šest zagovornikov, je na javni seji na višjem sodišču poudarila višja državna tožilka. Sojenje se je tako precej zavleklo. Pa tudi zaradi poškodb in bolniškega dopusta članov senata, da so morali zaradi spremenjenega senata začeti soditi znova, in zdravstvenih težav obtoženega.