Ličina udrihal čez slovenske sodnike

Pozival k nasilju

Med novembrskimi protesti naj bi vodil nasilne protestnike. FOTO: Blaž Samec

Avstrijski varnostni organi so 18. aprila na podlagi nacionalnega naloga za prijetje aretirali slovenskega državljana.

Spljuval sodnike

Naši severni sosedje redno tarnajo, koliko preglavic jim delajo poceni mamila iz Slovenije: »Pri mladih uporabnikih ugotavljamo rastočo pripravljenost za eksperimentiranje, torej mešanje substanc, še posebno zdravil, z ilegalnimi drogami,« so neimenovani viri s policije na avstrijskem Koroškem tarnali novinarju avstrijskega spletnega portala 5min.at. Ob tem zaznavajo precej visoko povpraševanje po heroinu: »Razlog bi lahko bil, da je heroin v Sloveniji cenovno dostopen ter na voljo,« je še povedal vir ter dodal, da enako velja za kokain.Sicer so lani zabeležili manj aretiranih in tudi manj žrtev zaradi mamil kot 2019. – toda še vedno so zelo nenaklonjeni tako preprodajalcem kot uživalcem. In ker v Avstriji kaznujejo oboje, se je nekdo izmed njih očitno odločil, da bo avstrijskim preiskovalcem zašpecal tudi svojega slovenskega preprodajalca oziroma dobavitelja prepovedanih mamil. Tako je avstrijska policija kolege na tej strani Karavank obvestila, da se je v nedeljo v njihove mreže ujel iskani slovenski državljan.»Avstrijski varnostni organi so 18. aprila v Avstriji na podlagi nacionalnega naloga za prijetje aretirali slovenskega državljana,« navajaz Generalne policijske uprave. Prijeli so ga prav zaradi suma storitve kaznivih dejanj, povezanih s trgovanjem s prepovedanimi drogami, še navaja Menegalija. Siol je včeraj razkril, da so onkraj Karavank v nedeljskem večeru aretirali 39-letnega, ki ni nepopisan list v slovenskih sodnih analih. Toda če so ga prej vabili zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, ga v zadnjem času povezujejo predvsem s protivladnimi protesti, na katerih se je uveljavil tudi kot pobudnik oziroma vodja novembrskih protivladnih protestov.To je policija ugotavljala februarja, ko so Ličino kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja hujskanja k upiranju: »Slednji je v vlogi vodje vse od 16. oktobra 2020 pa do neprijavljenega protesta prek različnih socialnih omrežij pozival ljudi k nasilnemu protestu. Nasilnost pa je vseskozi poudarjal v svojih govorih in vabilih,« je ob februarski ovadbi utemeljilaz ljubljanske policijske uprave. Pripisali so mu tudi vlogo vodje skupine nasilnih protestnikov, »katerim je dajal navodila, kako naj delujejo proti policistom,« je poročala Golčeva.Pri avstrijskih preiskovalnih organih smo poskušali izvedeti razlog aretacije, a so nas s policijske uprave avstrijske Koroške napotili na državno odvetništvo v Gradcu, ki vodi zadevo. »V tem trenutku ne moremo javnosti obveščati o postopku, obtožbah ali osumljencu, da ne ogrozimo postopka,« je povedalpredstavnik za stike z javnostmi. Tudi ob našem pojasnilu, da gre za javno osebnost, ki se je prostovoljno vključila v politično delovanje, je ostal neomajen: »Imam razumevanje, toda nisem politik, sem državni odvetnik in zadevo obravnavamo s kazenskega stališča.« Z razkrivanjem podrobnosti se ni strinjala niti pristojna državna tožilka.Nedavno je imel​ Ličina (ki naj bi bil trenutno v celovškem priporu) v tri četrt ure dolgem videozapisu precej povedati čez slovenske sodnike: »Sodnik ni odgovoren. Neka osnovna stvar, kot je podpis osebe, za njih ne velja. So nesposobni odločanja. Oni spijo, oni ne delajo nič,« je navajal. Če je Ličina res tisti, ki so ga Avstrijci želeli prijeti zaradi sumov trgovanja z mamili, bo lahko čez nekaj časa prenesel tudi izkušnje z avstrijskimi sodišči, ki za preprodajalce mamil nimajo pretiranega razumevanja.