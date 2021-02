Ležal pred blokom in lulal

V petek popoldne je v enem od blokov v Portorožu na tleh ležal moški.



Policisti so na kraju ugotovili, da leži pijan 35-letnik s Škofljice. Med ležanjem je na tleh uriniral, s svojim vedenjem pa vznemirjal mimoidoče in prebivalce bloka.



Kljub večkratnim ukazom, naj preneha, ukaza ni upošteval, med postopkom pa je ves čas nerazumljivo kričal na policiste in mimoidoče.



Odredili so mu pridržanje in napisali plačilni nalog po ZJRM-1 in ZNB, poroča PU Koper.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: