Lepo bo dišal: tat v Rožni Dolini s prodajnih polic kradel parfume

V četrtek popoldan so policiste obvestili o tatvini prodajnih izdelkov v trgovini v Rožni Dolini pri Novi Gorici. Tako je neznani storilec vstopil v prodajalni prostor trgovine in s prodajalnih polic vzel štiri prodajne izdelke (parfume različnih blagovnih znamk) in zatem trgovino zapustil ne da bi omenjene izdelke plačal.

Materialna škoda v višini 490 evrov

S tem je neznanec trgovskemu podjetju povzročil materialno škodo v višini 490 evrov. S strani odgovorne osebe pravne osebe je bil podan predlog za pregon navedenega kaznivega dejanja tatvine, zato bodo policisti PP Nova Gorica po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.