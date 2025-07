Lep dan v gorah se je v trenutku spremenil v nočno moro

Policisti so bili včeraj okoli 16.30 obveščeni, da so se štirje pohodniki, stari med 25 in 35 let, vsi so bili državljani Nemčije, na Prisanku znašli v težavah.

»Po do sedaj zbranih podatkih so se okoli 11.30 odpravili z Vršiča po Hanzovi poti na Prisank. Okoli 16. ure jih je v grabnu nad Hudičevim stebrom zajela megla, ker je vidljivost nenadoma postala izredno slaba, niso upali nikamor in so poklicali pomoč. Zaradi vremenskih razmer neposredno reševanje s helikopterjem na kraju ni bilo mogoče, zato je posadka reševalcev GRS Kranjska Gora pristala v bližini, nato so se peš odpravili do pohodnikov in jih pospremili do točke, kjer jih je posadka za reševanje v gorah z Brnika lahko pobrala in jih s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljala v dolino,« je podrobnosti pojasnil tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič.

Pohodniki so bili primerno opremljeni, okoliščine pa kažejo, da niso pravilno ocenili zahtevnosti poti, vremenskih razmer ter lastne psihofizične pripravljenosti.

»Da bi bil vaš obisk gora, izletniških točk in turističnih krajev varen, s čim manj neljubimi situacijami, v katerih bi moral posredovati helikopter, vas policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali ponovno pozivamo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti,« pozivajo policisti.

Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. Zaradi morebitnih spreminjajočih vremenskih razmer policisti pred odhodom v visokogorje svetujejo tudi sprotno spremljanje vremena.

