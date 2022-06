Lekarnarka očitke o korupciji zavrača

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je z zadnjimi zaključnimi besedami sklenilo sojenje obtoženim korupcije v zdravstvu. Obramba vodje lekarne v bolnišnici Valdoltra Nataše Faganeli, ki ji očitajo nedovoljeno prejemanje daril, je med drugim podvomila o nepristranskosti sojenja in ocenila, da tožilstvu ni uspelo z neposrednimi dokazi dokazati očitkov. Izrek sodbe je napovedan za 4. julij.

Zagovornik Blaž Kovačič Mlinar je uvodoma spomnil, da je obramba na začetku sojenja zahtevala izločitev sodnice Dejane Fekonja, ki je sodila tudi drugim obtoženim, zdaj že pravnomočno obsojenim, v zadevi, ki se je naslanjala na iste dokaze. Zato obramba meni, da je bila Faganelijevi kršena pravica do nepristranskega sojenja.

40.000 evrov stranske denarne kazni predlaga tožilstvo.

Kritičen je bil tudi do tožilstva in tožilca Iztoka Krumpaka. »Tožilec se obtoženi na vse kriplje trudi dokazati večji vpliv in vlogo, kot jo je imela po pogodbi o zaposlitvi in pravilih javnega naročanja. Če je presegla pooblastila, potem postopki javnega naročanja niso bilo ustrezni,« je ocenil. Po oceni obrambe so bile nekatere listine iz dokaznega postopka prirejene, popravljene in ponarejene za namen tega postopka. A sodišče, kot pravi Kovačič Mlinar, žal ni določilo izvedenca forenzične stroke, ki bi to potrdil.

Podvomil je tudi o verodostojnosti kronske priče tožilstva ter nekdanje direktorice in solastnice podjetja Emporio Medical Urške Jurkovič, češ da gre za osebo, ki je organizirala »domnevni dolgoletni podkupovalski trg«. Takšna priča ima po njegovi oceni še kako velik interes, da priča v škodo obtožencem. Obramba tako ocenjuje, da ni bil izpolnjen dokazni standard za izrek obsodilne sodbe. Tudi Faganelijeva trdi, da ni storila nič od očitanega. »Nobenega dokaza ni, da bi zahtevala nedovoljene nagrade. To pravim jaz, to je povedala Jana Šturm, Urška Jurkovič se tega ne spomni,« je poudarila.