Le opozorila za kršitelje

Medtem ko pristojni preigravajo možnosti o uvedbi zakonsko obveznega cepljenja, smo preverili, koliko dela ima policija z uporniki, ki v zaprtih prostorih ne želijo nositi zaščitnih mask oziroma ne želijo izkazovati, ali izpolnjujejo pogoj PCT. A statističnih podatkov na način, da bi izvedeli število kršiteljev, ne vodijo.

Trgovci ugotavljajo, da stranke v večini upoštevajo vladni odlok glede nošenja mask. FOTO: Leon Vidic

Kljub temu, nam je pojasnila tiskovna predstavnica, se »varnostniki oziroma osebe, ki preverjajo izpolnjevanje pogoja PCT, vsak dan srečujejo z nasprotovanjem preverjanja pogoja PCT na vstopih v objekte, kjer ti izvajajo pogodbene naloge. V večini primerov gre za verbalno nasilje, kot je žaljenje, v posameznih primerih pa je šlo tudi za fizično nasilje. Takrat policija na podlagi zaprosila za intervencijo izvede ustrezne ukrepe skladno s svojimi pristojnostmi«. Za ugotovljene kršitve trenutno izreka le ustna opozorila, če pa ugotovijo, »da so se zgodile tudi tako imenovane sekundarne kršitve, kot sta denimo kršitev zakona o zasebnem varovanju ali zakona o varstvu javnega reda in miru, policisti ukrepajo skladno z zakonom o prekrških«.

Nič bolj konkretni niso bili niti trgovci. Kot pravijo v najboljšem sosedu Mercatorju, se je občasno zgodilo, da kupec ni nosil maske ob vstopu v trgovino, »vendar so zaposleni to rešili brez posredovanja policije. K temu so pripomogli tudi kupci v trgovini, ki so opozorili, da zaposleni opravljajo svoje delo in upoštevajo veljavne odloke kot tudi vsi drugi v trgovini.« Policijo so zaradi nespoštovanja veljavnih ukrepov v nakupovalnih centrih, kjer ima trgovino tudi Mercator, »poklicali le nekajkrat, to pa je storila varnostna služba«.

Nerazumevajoče stranke velikokrat umirijo kar drugi kupci. FOTO: Blaž Samec

Ne stresajte gneva na zaposlene

Večjih težav ne zaznavajo niti v Lidlu, v Sparu pa pravijo: »Že od začetka veljave vladnega odloka nismo zaznali nobenih posebnih zapletov pri preverjanju pogoja PCT, saj so trgovine iz naše verige v večini trgovine s hrano in nujnimi življenjskimi potrebščinami, kjer pogoja nismo dolžni preverjati. Prav tako nismo zaznali nobenih tovrstnih dogodkov v trgovinah Interspar v nakupovalnih središčih, saj je večina obiskovalcev strpnih, uvidevnih in se drži aktualnih vladnih ukrepov ter priporočil NIJZ.« V trgovinah Hofer opažajo, da kupci dosledno upoštevajo veljavne ukrepe. »Določene manjše izzive smo sicer imeli v začetku epidemije, a so kupci ukrepe očitno hitro ponotranjili, saj večjih nasprotovanj ne zaznavamo.«

Precej težav pa so od začetka uvedbe pogoja PCT imeli na Petrolu, zato ponovno pozivajo kupce, da svojega gneva ne stresajo nad uslužbenci, ki samo izpolnjujejo sprejete vladne odloke. Zaposleni imajo navodila, da se pred agresivnimi strankami umaknejo, se ne izpostavljajo in takoj pokličejo mobilno varnostno službo ali policijo.

Udobno iz zavetja avtomobila Družba Petrol pospešeno uvaja možnosti plačevanja storitve tudi prek zunanjih postrežnih lin (okenca), ki omogočajo plačilo brez vstopa v prodajno mesto oziroma stranka zaposlenemu pokaže PCT-potrdilo in potem ji zaposleni omogoči vstop v prodajalno, tako kot zdaj zahtevajo veljavni odloki. Na črpalkah je omogočeno tudi popolnoma brezstično plačevanje, brez vstopa v prodajalno, in sicer z neposrednim plačilom pri točilnem mestu z aplikacijo Na poti, z mobilno denarnico mBills in s plačilnimi karticami prek petromatov.

Je pa popolno izvajanje vladnih ukrepov za družbo velik izziv, pravi Polona Žučko s Petrola, ki zahteva angažiranje dodatnih zaposlenih, višje stroške poslovanja in predvsem spreminjanje ustaljenih navad pri kupcih. Preverjanje PCT-pogoja v večini izvajajo zaposleni sami, samo na nekaj prodajnih mestih to delo izvajajo varnostniki. Kot ugotavljajo, kljub njihovemu konstantnemu povpraševanju »varnostne službe ne morejo zagotoviti večjega števila varnostnikov, oteženo pa je tudi pridobivanje študentov«.