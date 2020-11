Lažni poštar je Tomaža pobil s sekiro

»Nisem ga nameraval ubiti, samo prestrašiti,« je zatrdil lažni poštar Beno Krajšek iz Stare vasi pri Postojni, a mu sodišče ni verjelo. Za poskus uboja 46-letnega Postojnčana Tomaža Čamdžića ga je petčlanski senat koprskega okrožnega sodišča včeraj obsodil na osem let in pol zapora. Državno tožilstvo je 49-letnemu Krajšku ob začetku sodnega postopka v zameno za priznanje krivde sicer ponudilo šest let zapora, a je krivdo, tako sodišče, skozi celoten postopek valil na svojo žrtev. Njegova kazen je, ob vštetem priporu, še sedem let in sedem mesecev ječe.GrožnjeZačetek njune zgodbe sega več kot šest let nazaj, ...