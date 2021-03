Lažni politik talal kredite

Družabno omrežje facebook, ki ga danes uporablja ogromno odraslih in starejših ljudi, je lahko sila zabavno, a ljudje se lahko opečemo na različne načine. Pri tem nam – tako kot vso zgodovino – lahko denarnice izpraznijo prevaranti, ki še posebno na spletu zlahka spreminjajo identiteto ter nas zavedejo. Nekateri se izdajajo za samske ter plenijo pozornost z ukradenimi fotografijami, spet drugi pa so spoznali, da ljudje najlažje »investiramo« v denar. Skoraj brezplačna ponudba Naš bralec Tomaž je prek facebooka postal prijatelj z osebo, ki si je nadela ime in sli...