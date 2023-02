Lažne trgovine rastejo kot gobe po dežju: vsak dan vsaj štiri prijave kupcev

Ponovno so opazili porast lažnih spletnih trgovin, predvsem z obutvijo. Od novembra lani so tako zaznali že 40 lažnih spletnih trgovin z oblačili, čevlji in športno obutvijo. V zadnjem tednu so vsakodnevno prejeli vsaj štiri prijave ogoljufanih kupcev in zaznali osem novih lažnih trgovin. Goljufi so po njihovih besedah lažnim trgovinam dodali »lokalno noto«, tako v naslovu spletne strani poleg blagovne znamke piše tudi slovenija, slovenia ali pa ljubljana. S tem ustvarjajo vtis, da gre za slovenskega distributerja za znano znamko in zato zaupanja vrednega trgovca.

Prejeli ponaredke

Le nekaj primerov lažnih spletnih trgovin

A to seveda niso slovenska podjetja. »Prevarani potrošniki poročajo, da so na teh straneh obutev naročili in jo tudi plačali, a ta nikoli ni prispela. V nekaterih primerih pa jih je najprej presenetilo obvestilo, da morajo urediti carinske postopke, saj so bili prepričani, da je šlo za nakup pri slovenskem ponudniku. Nato so ugotovili, da je pošiljka poslana iz Kitajske, izdelek pa je bil ponaredek, izjemno slabe kakovosti, v nekaterih primerih pa so prejeli popolnoma drug izdelek, na primer sončna očala, denarnico ali ženske čevlje namesto moških,« izvemo.

Lažne spletne trgovine delujejo po enakem preverjenem receptu: znane blagovne znamke so na voljo po izjemno nizkih cenah, dostava je brezplačna po vsem svetu, vsi artikli so na zalogi, ni pa nobenih podatkov o samem podjetju, ki stoji za trgovino. Da prav veliko truda v njihovo izdelavo sploh ni bilo vloženega, priča dejstvo, da so že na pogled lažne trgovine precej podobne, prav tako so, z izjemo imena trgovine, prekopirani njihovi opisi in vsa preostala vsebina na strani. »Tovrstne trgovine omogočajo tako plačilo po povzetju kot plačilo s kreditno kartico. V primeru, da kupci plačajo po povzetju, je pogosto zastavljeno vprašanje, ali so lahko podatki njihove bančne kartice zlorabljeni, kar pa ni verjetno, zato dodatno ukrepanje na banki ni potrebno,« so pojasnili. Če ste blago plačati s kreditno kartico, na SI-CERT svetujejo, da jo preventivno prekličete. »Pri nakupih na spletnih mestih, ki niso vredna zaupanja, je namreč možnost kasnejše zlorabe podatkov precej višja,« so pojasnili. Na banki vprašajte tudi glede možnosti povračila.