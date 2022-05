Lastnika opeklo, na pomoč gasilci

Danes ob 14.08 je v Gajevi ulici v Preserjah pri Radomljah, občina Domžale, zagorelo v kleti stanovanjske hiše. Pred prihodom gasilcev je lastnik večinoma že sam pogasil požar. Gasilci CZR Domžale in PGD Homec so dokončno pogasili posamezna žarišča, prezračili objekt in kurilnico pregledali s termovizijsko kamero.

Lastnika, ki je dobil lažje opekline, so gasilci oskrbeli in predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem NMP Domžale. Na kraju je bila prisotna tudi patrulja PP Domžale, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.