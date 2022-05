Vlomilci uničili vse, na biljardno mizo so se celo podelali (VIDEO)

Na spletnih omrežjih je zakrožil posnetek vandalizma v Bowling Centru Senovo – Senica. Kot je razvidno, so storilci polomili veliko inventarja, razbijali steklo, na eno izmed biljardnih miz pa so celo urinirali in se podelali. Nastala škoda je ogromna.

Posnetek uničenega lokala je posnel lastnik, ki v videu pravi: »Razpisujem nagrado, da mi najdete človeka, ki je to naredil. To ni normalno!«

Vlomilci so povzročili popolno razdejanje, to pa so kronali z napisom Ervin. Kaj to pomeni oz. komu je to namenjeno, še ni znano. Prav tako nimamo informacij o tem, kdaj se je to zgodilo.