Lastnik v boj z ognjem, reševalci so ga odpeljali

Danes ob 8.57 je v Zduši, občina Kamnik, ob gospodarskem poslopju gorel kup navlake.

Požar so pogasili gasilci PGD Kamnik in Kamniška Bistrica.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Kamnika so lastnika, ki se je pri poskusu gašenja poškodoval, na kraju oskrbeli in prepeljali v ZD Kamnik, poroča uprava za zaščito in reševanje.