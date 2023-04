Lastnik si je verjetno oddahnil: policisti odkrili ukradenega terenca, vrednega 70.000 evrov (FOTO)

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so v sredo okrog 15. ure na avtocesti A5, na izvozu Lendava proti Madžarski, zaustavili osebni avtomobil jeep wrangler rubicon. Na njem so bile nameščene francoske registrske oznake, za volanom pa je sedel državljan Romunije. Imel je tudi sopotnika. Podrobnejša kontrola vozila in listin je razkrila, da je bilo marca ukradeno v Španiji.

Zasegli so ga in osumljenima odvzeli prostost, zoper oba bodo podali kazensko ovadbo.

Vrednost vozila je okrog 70.000 evrov, so sporočili iz PU Murska Sobota.